Пожежа на курорті в Туреччині: затримали 12 людей

Унаслідок пожежі загинуло майже 80 осіб і понад 50 людей постраждали.

У справі про пожежу в готелі на турецькому гірськолижному курорті Карталкая затримано 12 людей.

Про це міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомив в ефірі телеканалу TRT Haber, пише Укрінформ.

Унаслідок пожежі загинуло майже 80 осіб і понад 50 постраждали.

“Наразі є 12 затриманих, триває детальне розслідування. Вже є деякі докази. Усі записи камер та документи вилучені та вивчаються”, ‒ сказав міністр.

Серед затриманих ‒ власник готелю, менеджер та співробітники.

Міністр уточнив, що внаслідок пожежі загинуло 78 людей (раніше повідомлялося про 79 загиблих), 51 людина постраждала, десятеро потерпілих досі перебувають у лікарні.