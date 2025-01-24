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Пожежа на курорті в Туреччині: затримали 12 людей

Унаслідок пожежі загинуло майже 80 осіб і понад 50 людей постраждали.

Пожежа на курорті в Туреччині: затримали 12 людей
Фото: EPA/UPG

У справі про пожежу в готелі на турецькому гірськолижному курорті Карталкая затримано 12 людей.

Про це міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомив в ефірі телеканалу TRT Haber, пише Укрінформ.

Унаслідок пожежі загинуло майже 80 осіб і понад 50 постраждали.

“Наразі є 12 затриманих, триває детальне розслідування. Вже є деякі докази. Усі записи камер та документи вилучені та вивчаються”, ‒ сказав міністр.

Серед затриманих ‒ власник готелю, менеджер та співробітники.

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Міністр уточнив, що внаслідок пожежі загинуло 78 людей (раніше повідомлялося про 79 загиблих), 51 людина постраждала, десятеро потерпілих досі перебувають у лікарні.

  • Як повідомлялося раніше, у 12-поверховому готелі Grand Kartal у провінції Болу не вжили навіть найелементарніших антипожежних заходів, зокрема не було пожежних спринклерів. Ані система сигналізації, ані датчики диму не працювали. Двоє аварійних сходів готелю, обоє всередині будівлі, також загорілися, оскільки вони не мали вогнестійких дверей.
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