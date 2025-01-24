Шторм Еовін зайшов на Ірландію з рекордними поривами вітру

Негода призвела до зупинки роботи громадського транспорту, а також до закриття шкіл і доріг.

Низка регіонів Ірландії та Північної Ірландії борються із руйнівним впливом шторму Еовін, який зійшов сьогодні вранці зі швидкістю вітру, що перевищує 180 кілометрів на годину.

Про це повідомляє DW.

Шторм призвів до зупинки роботи громадського транспорту, а також до закриття шкіл і доріг. Сотні рейсів скасували в аеропортах міст Дублін, Белфаст, Едінбург та Глазго.

ESB Networks заявила, що її мережі завдали “безпрецедентних” збитків, внаслідок чого понад 560 тисяч будинків та підприємств по всій Ірландії та Північній Ірландії залишилися без електрики.

За даними Met Eireann, метеорологічної служби Ірландії, рекордні пориви вітру зі швидкістю 183 кілометри на годину були зафіксовані рано-вранці недалеко від узбережжя Голуея на заході. Попередній рекорд 182 кілометри на годину було зафіксовано 1945 року.

Met Eireann зробила рідкісне загальнонаціональне червоне попередження про вітер у всій країні, вказавши на небезпеку для життя. Мешканців попередили про “надзвичайно небезпечні умови для подорожей” та перспективу затоплення узбережжя.

Метеорологічне бюро Великої Британії також випустило попередження для Шотландії та Північної Ірландії, заявивши, що шторм, ймовірно, пошкодить будинки, вирве дерева та спричинить відключення електроенергії. 4,5 мільйона людей у зонах ризику отримали телефонні сповіщення.

Зміна клімату робить шторми сильнішими

Учені заявили, що швидке посилення шторму Еовін, що прийшов з Атлантичного океану, можливо, пов’язане зі зміною клімату.

Хоча важко визначити точний вплив зміни клімату на конкретний шторм, усі шторми зараз відбуваються в атмосфері, яка швидко нагрівається через викиди вуглецю, спричинені тривалим спалюванням викопного палива.

Сюзанна Грей, професорка метеорології в Університеті Редінга, зазначила, що дослідження показали, що “зимові шторми можуть стати частішими та згрупованими в майбутньому, тобто кілька штормів відбуватимуться один за одним”.