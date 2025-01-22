Велика Британія уклала контракти на виробництво артилерійських стволів для України

Велика Британія уклала контракти з двома компаніями на виробництво артилерійських стволів для України.
Про це повідомляє DE&S, частина Міноборони Великої Британії.
Контракт на £61 млн фунтів було укладено з BAE Systems та Forgemasters. Артилерійські стволи для потреб України будуть виробляти в Йоркширі.
“Крім того, від імені Міжнародного фонду для України ми відправимо на передову Gravehawk, розроблену Великобританією систему протиповітряної оборони”, – йдеться у повідомленні.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував постачання до України 150 стволів артилерії вже найближчими тижнями. Це зброя, виготовлена в Британії вперше за 20 років.
- У 2025 Британії поставить в Україну 15 систем ППО Gravehawk.