У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
22 штати позиваються проти указу Трампа щодо скасування громадянства за правом народження
22 штати позиваються проти указу Трампа щодо скасування громадянства за правом народження
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
ГоловнаСвіт

Велика Британія уклала контракти на виробництво артилерійських стволів для України

Вартість контрактів – 61 млн фунтів.

Велика Британія уклала контракти на виробництво артилерійських стволів для України
Великобританія уклала контракти на виробництво артилерійських стволів для України
Фото: DE&S

Велика Британія уклала контракти з двома компаніями на виробництво артилерійських стволів для України.

Про це повідомляє DE&S, частина Міноборони Великої Британії.

Контракт на £61 млн фунтів було укладено з BAE Systems та Forgemasters. Артилерійські стволи для потреб України будуть виробляти в Йоркширі.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

“Крім того, від імені Міжнародного фонду для України ми відправимо на передову Gravehawk, розроблену Великобританією систему протиповітряної оборони”, – йдеться у повідомленні.

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував постачання до України 150 стволів артилерії вже найближчими тижнями. Це зброя, виготовлена в Британії вперше за 20 років.
  • У 2025 Британії поставить в Україну 15 систем ППО Gravehawk.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies