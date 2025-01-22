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У британських водах зафіксували російський корабель-шпигун

Це вже другий випадок, коли російський корабель входить у британські води.

У британських водах зафіксували російський корабель-шпигун
Фото: Міноборони РФ

Цього тижня кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії відстежили російський розвідувальний корабель. 

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Джон Гілі під час виступу в Палаті громад, пише Sky News.

"Іноземне судно "Янтар" в даний час знаходиться в Північному морі, пройшовши через британські води. Дозвольте мені внести ясність, це російський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідувальної інформації та картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії", — заявив Гілі.

Для спостереження за російським кораблем відправили два судна ВМС Британії. Відомо, що російський "Янтар" увійшов у виключну економічну зону Великої Британії приблизно за 72,4 км від британського узбережжя у понеділок.

"Протягом останніх двох днів Королівський військово-морський флот розгорнув кораблі HMS Somerset і HMS Tyne для щохвилинного моніторингу судна в наших водах", — додає Гілі.

До слова, це вже другий випадок, коли корабель РФ увійшов у води Великої Британії, попередній раз це сталося в листопаді 2024 року.

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