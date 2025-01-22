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​Опозиція Словаччини знову подала пропозицію щодо вотуму недовіри урядові Фіцо

Депутати вважають, що прем'єр-міністр починає дотримуватись авторитарного способу правління.

​Опозиція Словаччини знову подала пропозицію щодо вотуму недовіри урядові Фіцо
Міхал Шимечка
Фото: Facebook/Michal Šimečka

Опозиційні партії «Прогресивна Словаччина», «Свобода і Солідарність» та християнські демократи знову подали пропозицію щодо вотуму недовіри уряду Роберта Фіцо, передає TASR.

На пресконференції представники опозиції повідомили, що змогли зібрати понад 50 підписів, за винятком фракцій «Словаччина», «За народ» та християнського союзу.

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«Правляча коаліція зірвала сесію (21 січня - Ред.). Замість того, щоб захищати себе публічно, вона сховалася, використовуючи для цього розвідувальну службу», - заявив лідер «Прогресивної Словаччини» Міхал Шимечка, додавши, що нічого подібного ніколи не траплялося в історії країни. «Я давно кажу, що Роберт Фіцо і цей уряд віддаляють Словаччину від Європи», — наголосив політик.

За словами Шимечки, хід сесії парламенту у вівторок також був прикладом практики, яка не властива цивілізованій європейській демократії. Він зазначив, що аргументи про невдачі уряду мали почути на спеціальній сесії. «Це [хід сесії] не має стати нормою у словацькому парламенті», — наголосив лідер «Прогресивної Словаччини», додавши, що коаліція уникла голосування, тому незрозуміло, чи має уряд Фіцо більшість, чи ні. 

Депутат від фракції християнських демократів Франтішек Міклошко додав, що Фіцо починає дотримуватись авторитарного способу правління.

  • Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025 року, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
  • 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.
  • 14 січня низка опозиційних партій Словаччини заявили, що мають намір оголосити вотум недовіри урядові Фіцо. 
  • Однак глава уряду зробив сесію закритому, зіславшись на те, що він на засіданні озвучить конфіденційну інформацію. Тому опозиційні партії відкликали вотум недовіри.
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