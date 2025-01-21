Словацька опозиція відкликала вотум недовіри уряду Фіцо

Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025 року, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.