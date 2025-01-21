Словацька опозиція відкликала вотум недовіри уряду Фіцо

Опозиційні партії Словаччини відкликали вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.
Про це повідомляє Reuters.
“Опозиція протестувала проти пропозиції Фіцо зробити сесію таємною на тій підставі, що він ділився конфіденційною інформацією”, - йдеться у повідомленні.
Водночас опозиція заявила, що найближчим часом оголосить новий вотум недовіри.
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14 січня низка опозиційних партій Словаччини заявили, що мають намір оголосити вотум недовіри урядові Фіцо. За словами опозиції, Фіцо не справляється із управлінням.
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Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025 року, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
- 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.