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​Засновницю благодійної організації підозрюють у переправленні чоловіків за кордон

На думку правоохоронців, жінка налагодила схему нелегального переправлення до Словаччини.

​Засновницю благодійної організації підозрюють у переправленні чоловіків за кордон
​Засновницю благодійної організації підозрюють у переправленні чоловіків за кордон
Фото: ДПСУ

Правоохоронці підозрюють засновницю благодійної організації в тому, що вона організувала переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Жінка налагодила схему нелегального переправлення до Словаччини наприкінці 2024 року. За $7 тисяч вона надавала консультації та детальні інструкції, як перейти кордон поза пунктами пропуску й уникнути прикордонників”, - йдеться у повідомленні.

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Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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