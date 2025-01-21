На думку правоохоронців, жінка налагодила схему нелегального переправлення до Словаччини.

​Засновницю благодійної організації підозрюють у переправленні чоловіків за кордон

Правоохоронці підозрюють засновницю благодійної організації в тому, що вона організувала переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Жінка налагодила схему нелегального переправлення до Словаччини наприкінці 2024 року. За $7 тисяч вона надавала консультації та детальні інструкції, як перейти кордон поза пунктами пропуску й уникнути прикордонників”, - йдеться у повідомленні.

Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.