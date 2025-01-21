​Засновницю благодійної організації підозрюють у переправленні чоловіків за кордон

Правоохоронці підозрюють засновницю благодійної організації в тому, що вона організувала переправлення чоловіків за кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Жінка налагодила схему нелегального переправлення до Словаччини наприкінці 2024 року. За $7 тисяч вона надавала консультації та детальні інструкції, як перейти кордон поза пунктами пропуску й уникнути прикордонників”, - йдеться у повідомленні.
Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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