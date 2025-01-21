На Київщині групу осіб підозрюють у примушенні танцівниць клубу надавати сексуальні послуги клієнтам, повідомляє поліція. Їм загрожує 15 років тюрми.

“Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Київської області встановили організаторів та учасників злочинної групи, які організували торгівлю людьми - починаючи від організації та адміністрування, закінчуючи охороною так званого клубу. Двоє з них - іноземці, які в минулому вже відбували покарання за аналогічні злочини”, – повідомляє поліція.

Правоохоронці зазначають, що фігуранти під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. За даними поліції, під їх постійним тиском у закладі працювали понад 30 жінок.

Співробітники міграційної поліції спільно з СБУ провели низку санкціонованих обшуків в приміщенні клубу, помешканнях, а також автомобілях фігурантів. Відтак вилучили гроші, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 2. ст. 149 (Торгівля людьми) та ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів, а також щодо повідомлення про підозру іншим учасникам, відповідно до їхніх ролей у протиправній діяльності.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Київська міська прокуратура повідомляла, що одного з керівників Департаменту міграційної поліції підозрюють в організації та “кришуванні” борделів. Слідство встановило, що перевезенням дівчат до клієнтів під час комендантської години займались і працівники поліції, у яких були перепустки.