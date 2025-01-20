Ідентифіковано всіх 12 військовослужбовців, які у період із 5 по 9 березня 2022 року на розі вулиць Вокзальна та Яблунська, вбили 16 людей.

Національна поліція повідомила про підозру командиру російських десантників, причетних до розстрілів людей на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської в Бучі на Київщині.

Ідентифіковано всіх 12 військовослужбовців, які у період із 5 по 9 березня 2022 року на розі цих вулиць вбили 16 цивільних. “Серед загиблих ‒ жінка з червоним манікюром, чоловік на велосипеді та волонтерка в мікроавтобусі, фото яких після деокупації Бучі облетіли всі світові ЗМІ”, ‒ зазначили правоохоронці.

Серед вбитих росіянами мирних людей ‒ жінки, чоловіки та діти віком від 14 до 69 років . Усі вони були розстріляні з автоматів і бойових машин у той момент, коли намагалися доїхати на роботу чи до родичів, евакуювати родину із зони бойових дій або просто знайти їжу.

Слідчі поліції вивчили всі обставини цього воєнного злочину та ідентифікували всіх російських військових, причетних до вбивств. Встановлено, що це ‒ 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку зі російського Пскова. Їхній командир віддав наказ зайняти сектор на перехресті Вокзальної та Яблунської й вести вогонь на ураження по всіх, хто потрапляв у їхнє поле зору. Він особисто контролював виконання наказу, давав вказівки щодо облаштування вогневих позицій і чергування на них російських військових.

Поліцейські зібрали численні докази, які підтверджують факт віддання наказу на розстріл цивільних командиром псковських десантників. Слідчі повідомили йому про підозру у відданні наказу, що порушує закони та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Поліцейські співпрацюють із представниками Міжнародного кримінального суду, щоб отримані докази стали основою для притягнення до відповідальності військово-політичне керівництво РФ в міжнародних судах.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Торік у вересні слідчі Нацполіції оголосили про підозру військовому ЗС РФ, який розстріляв двох мешканців Бучі під час окупації у 2022 році. Правоохоронці встановили особу російського окупанта, який під час окупації міста розстріляв двох цивільних. Це 26-річний уродженець Алтайського краю, снайпер 27-го окремого загону спецпризначення "кузбасс" (в/ч 6607, м. Кемерово) військ Нацгвардії РФ.