Головне за ніч та ранок понеділка, 20 січня: майже 190 боєзіткнень, оборона Покровська

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 189 бойових зіткнень, з них 89 – на Покровському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісі.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат", – зазначили у Генштабі.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1690 окупантів, 10 ворожих танків, 42 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем та 3 засоби ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 20.01.25 орієнтовно склали близько 820 430.

Про інші втрати ворога – в новині.

Цієї ночі захисники збили 93 ворожі БпЛА, а ще 47 дронів були локаційно втрачені. Загалом ворог випустив 141 безпілотник Shahed та імітатор різних типів.

Запуск відбувся з п'яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. По Сумській області зі своєї Курської ворог також застосував балістичну ракету "Іскандер-М", повідомили в Повітряних силах.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях. 47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них — полетіли в рф", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам’ять “кіборгів”, які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт.

"242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон", – написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі зазначив глава держави.

Він також закликав пам'ятати, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення.

СБУ та Національна поліція запобігли замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Двох спільників затримали під час передачі коштів на купівлю вогнепальної зброї для вчинення злочину, повідомили в СБУ і поліції.

За даними слідства, зловмисниками є двоє мешканців Київської області – чоловік і жінка. Вони стежили за посадовцем і вивчали маршрути його пересування і розпорядок дня. Також пара орендувала квартиру в тому ж житловому комплексі, де мешкає заступник міністра.

"Щоб ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби. Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Мотив убивства правоохоронці не уточнили.

Близько 90 палестинських в'язнів звільнені Ізраїлем у обмін на трьох заручників, яких раніше відпустив ХАМАС у рамках угоди про припинення вогню, пишуть The Guardian та АР.

Ув'язнених, більшість з яких було звільнено вранці понеділка з в'язниці Офер в Рамаллі на Західному березі, зустрічали тисячі людей із прапорами Палестини та ХАМАСу.

Відповідно до першого етапу досягнутої між Ізраїлем та ХАМАСом угоди, яка триватиме 42 дні, бойовики погодилися звільнити 33 заручників, включаючи дітей, жінок (зокрема жінок-військових) і чоловіків старше 50 років, в обмін на сотні палестинців, яких утримують у ізраїльських в'язницях.

Більше інформації – в новині.

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