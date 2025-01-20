Зеленський: Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів

Він нагадав про Героїв, які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні.

Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам’ять “кіборгів”, які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

"242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон", – зазначив глава держави.

Він також закликав пам'ятати, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення.