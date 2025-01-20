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Зеленський: Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів

Він нагадав про Героїв, які тримали оборону Донецького аеропорту 242 дні.

Зеленський: Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів
Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам’ять “кіборгів”, які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт.

Про це написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

"242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон", – зазначив глава держави.

Він також закликав пам'ятати, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення.

  • Із 26 травня по 22 січня 2015 року тривали бої за Донецький аеропорт. 19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців. 
  • 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.
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