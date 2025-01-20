Зеленський: Сьогодні ми згадуємо про подвиг наших кіборгів

Сьогодні, 20 січня, Україна вшановує пам’ять “кіборгів”, які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт.
Про це написав президент України Володимир Зеленський у телеграмі.
"242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де це здавалося неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу. Про людей, які витримали там, де не витримав бетон", – зазначив глава держави.
Він також закликав пам'ятати, якою ціною відбувається битва за нашу свободу й сьогодення.
- Із 26 травня по 22 січня 2015 року тривали бої за Донецький аеропорт. 19-20 січня 2015 року в результаті підриву бойовиками колон, які тримали перекриття аеропорту, загинули близько 60 бійців.
- 21 січня 2015 року сили АТО пішли з ДАП через руйнування об'єкта.