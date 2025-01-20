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Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини та вбили одну людину

Ще двоє осіб у області поранені. 

Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини та вбили одну людину
Фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Окупанти за добу обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру області та вбили одну людину. Ще двоє осіб поранені. 

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Шляхове, Микільське, Берислав, Дар'ївка, Червоний Маяк, Білозерка, Заможне, Станіслав, Новоберислав, Тягинка, Новотягинка, Придніпровське, Зеленівка, Комишани, Інженерне, Зміївка, Веселе, Велетенське, Ольгівка, Милове, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Токарівка, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Садове, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".

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