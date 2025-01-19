Троє людей загинули і ще шестеро поранені через російську агресію на Херсонщині

Під ворожим вогнем опинилися 30 населених пуктів області та місто Херсон.

Армія РФ упродовж доби обстріляла соціальну інфраструктуру 30-ти населених пунктів Херсонщини. Через обстріли троє цивільних загинули, шестеро — зазнали поранень.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Микільське, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Янтарне, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Новорайськ, Червоний Маяк, Ольгівка, Новоолександрівка, Львове, Миколаївка, Осокорівка, Тягинка, Бургунка, Веселе та місто Херсон.

Окупанти били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 6 — дістали поранення.