Головне за суботу, 18 січня: наслідки атаки на Запоріжжя та Київ, майже 180 боєзіткнень, підозра Новинському

Бойові дії на Донеччині, 176 бойових зіткнень, ворожі обстріли, угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом. Яким запам’ятається 1060-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 січня відбулося 176 боїв, найбільше – на Покровському напрямку (84).

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Кримського та Щербинівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 січня – в новині.

У Запоріжжі, де тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого, повідомила ДСНС України.

Станом на 19:49 було відомо про 11 поранених і 1 загиблого, зазначив голова ОВА Іван Федоров. "Одинадцять поранених і один загиблий - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. У лікарнях наразі троє людей - дві жінки й чоловік. Тіло 63-річного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів. Ще один 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти".

У Шевченківському районі Києва завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після російського обстрілу, повідомляє ДСНС.

Працівники ДБР повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, нардепу кількох скликань від проросійської партії "Опозиційний блок" Вадиму Новинському.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора повідомили про підозру "куратору" РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", — ідеться у повідомленні ДБР.

Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

У повідомленні відомства не вказано прізвище фігуранта справи, але за даними джерел LB.ua, мова йде про екснардепа від "ОПЗЖ" Вадима Новинського.

Подробиці – в новині.

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави. Керівництво РФ розробило план, відповідно до якого обороноздатність та збройні сили агресора мали фінансуватися за рахунок державного бюджету України під приводом виконання рішення Господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу за газ.

Ще у 2011 році країна-агресор залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента Віктора Януковича, прем’єр-міністра України, суддю Господарського суду Києва, а також керівників різних ланок судової системи, повідомили у ДБР та Офісі генпрокурора.

Для цього у 2011 році до керівництва України звернувся міністр оборони РФ з листом про сприяння в погашенні заборгованості одного з суб’єктів господарювання на суму 405,5 млн. доларів США за поставлений природній газ ще у 1996-1997 роках.

Подробиці справи – в новині.

Припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом у секторі Газа почнеться у неділю о 08:30 за місцевим часом.

Як пише Politico, про це повідомило міністерство закордонних справ Катару після того, як у суботу Ізраїль схвалив цей договір. Видання пише, що угода про припинення вогню передбачає шеститижневу паузу у військових діях і обмін заручниками. У офісі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявили, що перший обмін полоненими відбудеться вже в неділю.

Угода, укладена за посередництва США, Катару та Єгипту, складається з трьох етапів.

Докладніше – в новині.

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