Він перебуватиме під вартою без визначення розміру застави.

Сьогодні, 18 січня, Вінницький міський суд обрав запобіжний захід на період досудового розслідування 22-річному підозрюваному, який 16 січня здійснив наїзд на 19-річних жінок, передає поліція.

Підозрюваний перебуватиме під вартою без визначення розміру застави.

Як повідомлялося раніше, підозрюваний під час керування автомобілем Mercedes, рухаючись вулицею Театральна, травмував двох пішоходів.

Слідчі встановили, що водій, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу руху громадського транспорту, внаслідок чого збив двох жінок.

16 січня слідчі слідчого управління затримали водія у процесуальному порядку та 17 січня повідомили йому про підозру.