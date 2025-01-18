Росіяни атакували Височанську громаду Харківщини. Потерпіла одна людина

Також виникла пожежа у двоповерховій будівлі.

Увечері 18 січня окупаційні війська РФ атакували Височанську громаду Харківщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі.

Згодом обласна прокуратура повідомила, що через ракетну атаку пошкоджені будинки, господарчі приміщення, авто, нежитлова будівлю тощо. Також одна людина зазнала гострої реакції на стрес.