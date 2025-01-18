Росіяни атакували Височанську громаду Харківщини. Потерпіла одна людина

Увечері 18 січня окупаційні війська РФ атакували Височанську громаду Харківщини.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі.
Згодом обласна прокуратура повідомила, що через ракетну атаку пошкоджені будинки, господарчі приміщення, авто, нежитлова будівлю тощо. Також одна людина зазнала гострої реакції на стрес.
- Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 16.00 18 січня від вогню російської артилерії та мінометів постраждала Тимофіївка Харківської області.