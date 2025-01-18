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Росіяни атакували Височанську громаду Харківщини. Потерпіла одна людина

Також виникла пожежа у двоповерховій будівлі.

Росіяни атакували Височанську громаду Харківщини. Потерпіла одна людина
наслідки російського обстрілу населених пунктів Харківщини 18 січня 2025 року

Увечері 18 січня окупаційні війська РФ атакували Височанську громаду Харківщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі.

Згодом обласна прокуратура повідомила, що через ракетну атаку пошкоджені будинки, господарчі приміщення, авто, нежитлова будівлю тощо. Також одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

  • Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 16.00 18 січня від вогню російської артилерії та мінометів постраждала Тимофіївка Харківської області.
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