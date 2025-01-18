Судитимуть 10 учасників злочинної організації, які збували наркотики у низці регіонів України

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно десяти осіб, які входили до складу злочинної організації та займались збутом психотропних речовин і наркотичних засобів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що на території декількох регіонів України, впродовж 2023-2024 років діяла злочинна організація, до якої входили декілька організованих груп.

Її організував мешканець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, який входив до угруповання «Двадцятівські» та наразі в рамках іншого кримінального провадження знаходиться під вартою в слідчому ізоляторі. Він здійснював керівництво, перебуваючи в умовах ізоляції.

Обвинувачені займалися незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом метамфетаміну, канабісу методом «закладок».

Також вони виготовляли прекурсори, які в подальшому використовували для виготовлення психотропів.

Всі учасники злочинної організації мали чітко визначені ролі – одні займалися безпосереднім виготовленням наркотиків, інші їх зберігали та збували оптом.

Обвинуваченим інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі вони перебувають під вартою.