Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці

У передмісті Афін поліція Греції провела операцію із затримання осіб, звинувачених у незаконному зберіганні та поширенні наркотичних речовин. Однією із них виявилася двоюрідна сестра президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Як пише "Європейська правда", йдеться про Іззат Ханим Джавадову, яка працює діджейкою і відома у музичних колах як Mikaela Jav. Вона є донькою покійного дядька азербайджанського президента Джалала і має британське підданство.

Джавадова разом з дев'ятьма іншими заарештованими постане перед судом у четвер, 2 січня. Для неї це не перше кримінальне звинувачення: у 2021 році агентство з боротьби зі злочинністю у Британії стверджувало, що разом з чоловіком Сулейманом Джавадовим вона брала участь у схемі з відмивання грошей. Фігурувала сума у 4 мільйони фунтів для влади Азербайджану.