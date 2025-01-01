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Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці

Грецька поліція підозрює жінку у незаконному обігу наркотиків.

Двоюрідну сестру президента Азербайджану затримали на нарковечірці
Іззат Ханим Джавадова
Фото: EDM

У передмісті Афін поліція Греції провела операцію із затримання осіб, звинувачених у незаконному зберіганні та поширенні наркотичних речовин. Однією із них виявилася двоюрідна сестра президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Як пише "Європейська правда", йдеться про Іззат Ханим Джавадову, яка працює діджейкою і відома у музичних колах як Mikaela Jav. Вона є донькою покійного дядька азербайджанського президента Джалала і має британське підданство.

Джавадова разом з дев'ятьма іншими заарештованими постане перед судом у четвер, 2 січня. Для неї це не перше кримінальне звинувачення: у 2021 році агентство з боротьби зі злочинністю у Британії стверджувало, що разом з чоловіком Сулейманом Джавадовим вона брала участь у схемі з відмивання грошей. Фігурувала сума у 4 мільйони фунтів для влади Азербайджану. 

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