У рамках близькосхідної подорожі міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідав Ліван разом з міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
У Бейруті глава МЗС і члени делегації зустрілися з ліванськими урядовцями, політичними та релігійними лідерами, провели окрему зустріч з громадою.
"Ключовими темами переговорів із міністром телекомунікацій Лівану стали кібербезпека та український досвід цифровізації. Сторони домовилися розвивати партнерство у цих галузях", - йдеться в повідомленні.
Сибіга також провів окрему зустріч з українською громадою. Він підтримав ініціативу громади щодо створення Українського культурного центру в Лівані та дав відповідні доручення для його якнайшвидшого запуску.
"Ми готові поглиблювати українсько-ліванські відносини, розвивати політичну та економічну співпрацю, зміцнювати міжлюдські звʼязки", - заявив Сибіга за підсумками візиту.