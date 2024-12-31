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Голова МЗС Сибіга разом із міністром агрополітики Ковалем відвідав Ліван

У Бейруті члени української делегації зустрілися з ліванськими урядовцями, політичними та релігійними лідерами, провели окрему зустріч з громадою.

Голова МЗС Сибіга разом із міністром агрополітики Ковалем відвідав Ліван
Візит голови МЗС до Лівану
Фото: МЗС

У рамках близькосхідної подорожі міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідав Ліван разом з міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

У Бейруті глава МЗС і члени делегації зустрілися з ліванськими урядовцями, політичними та релігійними лідерами, провели окрему зустріч з громадою.

"Ключовими темами переговорів із міністром телекомунікацій Лівану стали кібербезпека та український досвід цифровізації. Сторони домовилися розвивати партнерство у цих галузях", - йдеться в повідомленні.

Візит голови МЗС до Лівану
Фото: МЗС
Візит голови МЗС до Лівану

Сибіга також провів окрему зустріч з українською громадою. Він підтримав ініціативу громади щодо створення Українського культурного центру в Лівані та дав відповідні доручення для його якнайшвидшого запуску.

"Ми готові поглиблювати українсько-ліванські відносини, розвивати політичну та економічну співпрацю, зміцнювати міжлюдські звʼязки", - заявив Сибіга за підсумками візиту.

Зустріч із українською громадою в Лівані
Фото: МЗС
Зустріч із українською громадою в Лівані

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