МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Другий фронт для України: чому погроз Роберта Фіцо не треба боятися
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Об'їзна дорога на півночі від Рівне готова на 80%, ‒ Мінфін
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
Зеленський: вдалося повернути додому 189 українців
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
Саїд Ісмагілов, ексмуфтій мусульман України, молодший лейтенант 57 ОМПБр: «Москва залишиться ордою»
ГоловнаСвіт

Члени НАТО домовились щодо посилення військової присутності у Балтійському морі

Члени НАТО розглядають також інші заходи щодо усунення потенційних загроз для критично важливої підводної інфраструктури.

Члени НАТО домовились щодо посилення військової присутності у Балтійському морі
Штаб-квартира НАТО
Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Члени Північноатлантичного Альянсу зустрілися 30 грудня у штаб-квартирі НАТО, і обговорили безпеку критичної інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів, що з’єднують Естонію та Фінляндію.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

“Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним із кількох останніх інцидентів у Балтійському морі, які розглядаються як можлива диверсія”, - йдеться у повідомленні. 

За результатами зустрічі союзники висловили повну солідарність з Естонією та Фінляндією після інциденту, який стався 25 грудня. 

“З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію та запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі”, - наголосили в Альянсі. 

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, члени НАТО розглядають інші заходи щодо усунення потенційних загроз для критично важливої підводної інфраструктури. Це може бути зроблено, зокрема, за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої підводної інфраструктури. Цю структуру створили в травні 2024 року.

  • 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

  • Опісля влада Фінляндії взялася перевіряти, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, не перерізав кабель.

  • Ремонтні роботи пошкодженого у Балтійському морі кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.

  • У листопаді пошкоджень зазнав підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies