Члени НАТО домовились щодо посилення військової присутності у Балтійському морі

Члени Північноатлантичного Альянсу зустрілися 30 грудня у штаб-квартирі НАТО, і обговорили безпеку критичної інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів, що з’єднують Естонію та Фінляндію.
Про це повідомила пресслужба НАТО.
“Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним із кількох останніх інцидентів у Балтійському морі, які розглядаються як можлива диверсія”, - йдеться у повідомленні.
За результатами зустрічі союзники висловили повну солідарність з Естонією та Фінляндією після інциденту, який стався 25 грудня.
“З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію та запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі”, - наголосили в Альянсі.
Крім того, члени НАТО розглядають інші заходи щодо усунення потенційних загроз для критично важливої підводної інфраструктури. Це може бути зроблено, зокрема, за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої підводної інфраструктури. Цю структуру створили в травні 2024 року.
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25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
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Опісля влада Фінляндії взялася перевіряти, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, не перерізав кабель.
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Ремонтні роботи пошкодженого у Балтійському морі кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.
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У листопаді пошкоджень зазнав підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною.