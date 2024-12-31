Члени НАТО домовились щодо посилення військової присутності у Балтійському морі

Члени НАТО розглядають також інші заходи щодо усунення потенційних загроз для критично важливої підводної інфраструктури.

Члени Північноатлантичного Альянсу зустрілися 30 грудня у штаб-квартирі НАТО, і обговорили безпеку критичної інфраструктури в Балтійському морі після пошкодження підводних кабелів, що з’єднують Естонію та Фінляндію.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

“Пошкодження кабелів, яке розслідує фінська влада, є одним із кількох останніх інцидентів у Балтійському морі, які розглядаються як можлива диверсія”, - йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі союзники висловили повну солідарність з Естонією та Фінляндією після інциденту, який стався 25 грудня.

“З метою збереження пильності, підвищення обізнаності про ситуацію та запобігання майбутнім інцидентам НАТО посилює свою військову присутність у Балтійському морі”, - наголосили в Альянсі.

Крім того, члени НАТО розглядають інші заходи щодо усунення потенційних загроз для критично важливої підводної інфраструктури. Це може бути зроблено, зокрема, за підтримки Морського центру НАТО з безпеки критично важливої підводної інфраструктури. Цю структуру створили в травні 2024 року.