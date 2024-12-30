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ЗМІ: У Німеччині трьох чоловіків підозрюють у шпигунстві для РФ

У планах російських агентів були диверсії на залізниці, підпали та вибухи.

ЗМІ: У Німеччині трьох чоловіків підозрюють у шпигунстві для РФ
Фото: Alexander Franz/tv7news.de/dpa/picture alliance

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам, яких підозрюють у шпигунській діяльності на користь Росії, пише SPIEGEL.

Всі троє підозрюваних мають подвійне громадянство — німецьке та російське. Обвинуваченим інкримінують "агентурну діяльність". 

Головним підозрюваним є 40-річний Дітер С. із Байройта, його звинувачують у "діяльності з диверсійною метою", "спостереженні за об’єктами військового значення" та змові для втручання в залізничний рух.

Слідство встановило, що разом зі своїми спільниками — 38-річним Олександром Дж. та 43-річним Алексом Д. із Байройта — Дітер займався розвідкою потенційних цілей для нападів у Баварії.

Серез ймовірних об’єктів зокрема були американський військовий полігон у Графенвері, де також проходять навчання українські військові, збройовий завод  поблизу Байройта, а також вантажна станція в Парсберзі (Верхній Пфальц), яка використовується для військових перевезень. 

Підозрювані, за даними слідства, планували передати зібрану інформацію російській стороні.

Олександра Дж. та Дітера С. затримали у квітні цьогоріч. За Дітером С. слідкували й з'ясували, що чоловік розглядав можливість диверсій проти військових об'єктів у Німеччині. 

Зокрема, йшлося про плани закріпити сталеві гальмівні колодки на залізничних рейках, щоб спричинити аварії поїздів із військовими вантажами. Також обговорювалися варіанти вибухів і підпалів. На думку Федеральної прокуратури, ці дії мали на меті зашкодити підтримці України, яку надає Німеччина.

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