FT: російські контрабандисти ввозять елітні авто з Європи попри санкції

Російські контрабандисти "беруть" десятки тисяч євро за імпорт автомобілів класу люкс з Європи, пише Financial Times.

FT виявила п'ять російських компаній, які пропонують контрабанду автомобілів з Європи з об'ємом двигуна, розмір яких потрапляє під санкції ЄС, які були введені у 2022 році в рамках заборони експорту предметів розкоші до країни.

Фото онлайн-реклами російського імпортера AvtoImport на сайті Auto.ru для “BMW 530 d M Sport” вартістю 7200070 рублів (68200 доларів США) показують, що автомобіль все ще перебуває у Німеччині.

На середину грудня автомобіль все ще продавався за 31 900 євро на сайті німецького продавця Autopartner BGL. “Рекламні оголошення, які показуються в Росії, не мають до нас жодного відношення”, ‒ заявив представник Autopartner BGL, підтвердивши, що аналізований автомобіль все ще у Німеччині і станом на середину грудня його не продали.

FT виявила на російському сайті Auto.ru понад 50 автомобілів класу люкс із 25 різних німецьких автосалонів, які російські імпортери пропонували із середньою націнкою близько 19 000 євро.

Фото: Скріншот

Часто контрабандисти заявляють, що мають намір переправити автомобіль до третьої країни. FT відстежило чорний Mercedes-Benz S350, який у січні 2024 року продав киргизькій компанії таксі німецький торговець автомобілями Kessler & Haag. Автомобіль був зареєстрований у березні на фірму таксі з Москви.

“У нас є покупець, платник, експортер, у нього є експортні документи. Що ще нам робити? Я не хочу знати, що станеться з автомобілями після... Я просто хочу вести свій бізнес, виконувати свої обов’язки та мати права”, – сказав Артур Кесслер, представник Kessler & Haag.

FT зазначає, що постачання європейських автомобілів до Росії здійснюються, незважаючи на посилення санкцій ЄС. З того часу, як у липні Євросоюз посилив обмеження на ввезення предметів розкоші до Білорусі ‒ колись популярну третю країну для імпорту до Росії ‒ контрабандисти використовують дедалі дорожчі маршрути для доставки автомобілів.

Торговий представник AvtoImport повідомив репортеру FT, який представився потенційним покупцем, що німецькі автомобілі, що відправляються з Європи, “транспортуються не через... Білорусь... а через Туреччину, Грузію, а потім у Росію”.

“Експорт автомобілів з Європи став надзвичайно складним”, ‒ додав він.

Видання пише, що тепер контрабандою високоякісні німецькі автомобілі стало дешевше і швидше провозити Південною Кореєю, ніж через країни Балтії та Білорусь, зазначивши, що азійська країна ввела “мінімальні” санкції проти Росії. Так, всього за 30 000 рублів бортові системи автомобіля можна переключити з корейської на російську мову.

Співробітник митниці в одній із країн Балтії підтвердив, що підозрілий експорт автомобілів із Німеччини знизився після оновлення санкцій щодо Білорусі. “Загальна ситуація така, що кількість автомобілів зменшується, але потік все ще є. Все ще є деякі автомобілі, які потрапляють до Росії, що спочатку призначалися для країн Центральної Азії, таких як Киргизстан та Казахстан”, ‒ сказав він.

Проте FT все ж таки ідентифікувала транспортні засоби, які були перевезені через Білорусь після посилення санкцій. Білий Mercedes-Benz E220D з рамкою номерного знака німецького продавця автомобілів Gruma Automobile сфотографували у Росії восени після того, як він перетнув зовнішній кордон ЄС у вересні і потрапив до Білорусі. Керівник відділу продажів Gruma Automobile Міхаель Вівегер заперечував продаж автомобіля і сказав, що “ми не ведемо жодних справ із компаніями, організаціями чи особами, що базуються у країнах, на які накладено ембарго”.

Декілька німецьких продавців автомобілів, з якими зв'язалася FT, заявили, що не знали, що їхні автомобілі продаються в Росію або рекламуються на російських веб-сайтах.

Маркус Клаппер із Autohaus Reisert сказав, що не бачив російської реклами своїх автомобілів, але він знав про тактику, за якою брокери копіюють дані та зображення з сайтів дилерів, щоб перепродувати автомобілі з націнкою. Він припустив, що російські контрабандисти можуть використати схожу стратегію. FT ідентифікувала кілька автомобілів із номерними знаками Autohaus Reisert, що рекламуються на Auto.ru.