Россия 1, РИА Новости та інші рупори Кремля: в низці країн ЄС заблокували доступ до їхніх Telegram-каналів

У країнах Євросоюзу, зокрема Франції, Бельгії, Польщі, Греції, Нідерландах та Італії, з суботи заблоковані канали в Telegram російських пропагандистських ресурсів. Йдеться про РИА Новости, Россия 1, Первий канал та НТВ, "Известия" і "Российскую газету", пише The Guardian.
Ні Telegram, ні джерела в Євросоюзі не коментували це блокування. До цього ЄС заблокував доступ до російських державних медіа у зв'язку з поширенням пропаганди.
В Росії блокування своїх пропагандистських телеграм-каналів назвали "недружнім кроком". Сама ж вона давно заблокувала доступ до іноземних і російських ресурсів, які поширюють правду про війну проти України.
- Цими вихідними український Центр протидії дезінформації повідомив про початок блокування російських пропагандистських каналів у Telegram в країнах Європи. Причиною назвали порушення місцевого законодавства.