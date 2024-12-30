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Россия 1, РИА Новости та інші рупори Кремля: в низці країн ЄС заблокували доступ до їхніх Telegram-каналів

Москві це не сподобалося. 

У країнах Євросоюзу, зокрема Франції, Бельгії, Польщі, Греції, Нідерландах та Італії, з суботи заблоковані канали в Telegram російських пропагандистських ресурсів. Йдеться про РИА Новости, Россия 1, Первий канал та НТВ, "Известия" і "Российскую газету", пише The Guardian

Ні Telegram, ні джерела в Євросоюзі не коментували це блокування. До цього ЄС заблокував доступ до російських державних медіа у зв'язку з поширенням пропаганди.

В Росії блокування своїх пропагандистських телеграм-каналів назвали "недружнім кроком". Сама ж вона давно заблокувала доступ до іноземних і російських ресурсів, які поширюють правду про війну проти України. 

  • Цими вихідними український Центр протидії дезінформації повідомив про початок блокування російських пропагандистських каналів у Telegram в країнах Європи. Причиною назвали порушення місцевого законодавства. 
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