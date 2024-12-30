Россия 1, РИА Новости та інші рупори Кремля: в низці країн ЄС заблокували доступ до їхніх Telegram-каналів

У країнах Євросоюзу, зокрема Франції, Бельгії, Польщі, Греції, Нідерландах та Італії, з суботи заблоковані канали в Telegram російських пропагандистських ресурсів. Йдеться про РИА Новости, Россия 1, Первий канал та НТВ, "Известия" і "Российскую газету", пише The Guardian.

Ні Telegram, ні джерела в Євросоюзі не коментували це блокування. До цього ЄС заблокував доступ до російських державних медіа у зв'язку з поширенням пропаганди.

В Росії блокування своїх пропагандистських телеграм-каналів назвали "недружнім кроком". Сама ж вона давно заблокувала доступ до іноземних і російських ресурсів, які поширюють правду про війну проти України.