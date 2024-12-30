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Об’єднана слідча група Південної Кореї звернулася до суду за ордером на арешт президента

Це перша спроба примусового затримання чинного президента в конституційній історії країни.

Об’єднана слідча група Південної Кореї звернулася до суду за ордером на арешт президента
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль
Фото: Bloomberg

Об’єднаний слідчий підрозділ Південної Кореї звернувся сьогодні за ордером на арешт для затримання президента Юн Сок Йоля, який перебуває під імпічментом, через введення ним воєнного стану у країні на початку грудня, пише DW.

“Об'єднаний слідчий штаб подав ордер на арешт президента Юн Сок Йоля до Західного окружного суду Сеула”, ‒ повідомила слідча група.

Вважається, що це перша спроба примусового затримання чинного президента в конституційній історії країни. Суд вирішуватиме, чи видавати ордер.

Юн проігнорував кілька запитів на допит від спільної слідчої групи та державних прокурорів. Він також заблокував обшуки у своєму офісі, пов'язані із розслідуванням.

Слідчі планують допитати Юна за звинуваченням у зловживанні владою та організації заколоту.

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Оголошення воєнного стану 3 грудня викликало негайну протидію політиків, і законодавці швидко ухвалили резолюцію, яка вимагає від Юна скасувати свій указ.

14 грудня депутати проголосували за імпічмент президенту за його невдалу спробу запровадити воєнний стан, призупинивши його президентські повноваження.

Однак рішення про те, чи підтверджувати імпічмент і усувати Юна з посади чи відновлювати його повноваження, має ухвалити Конституційний суд. Процес може тривати кілька місяців.

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