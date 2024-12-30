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Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
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​Катастрофа літака AZAL: Казахстан передасть "чорні скриньки" на розшифровку в Бразилію

Бразилії – країна, яка є виробником авіалайнера. 

​Катастрофа літака AZAL: Казахстан передасть "чорні скриньки" на розшифровку в Бразилію
Уламки пасажирського літака Embraer ERJ-190AR на місці катастрофи поблизу Актау
Фото: EPA/UPG

Бортові самописці літака Azerbaijan Airlines, який розбився поблизу казахстанського міста Актау, передадуть на вивчення до Бразилії – країни, яка є виробником авіалайнера. 

Про це повідомило Міністерство транспорту Казахстану.

"На підставі Чиказької конвенції, а також з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і проведених консультацій з авіаційними владами Азербайджану і Росії, Комісія з розслідування авіаційного інциденту вирішила спрямувати бортові самописці (чорних ящиків) до Центру розслідування і попередження авіаційних інцидентів Бразилії (CENIPA)", - йдеться в заяві.

Казахстанська сторона додає, що CENIPA має необхідні  технічні можливості, оснащений відповідним обладнанням і сертифікованою лабораторією для їх зчитування.

Катастрофа літака AZAL

  • Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до Грозного, розбився поблизу казахстанського Актау вранці 25 грудня. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи загинули 38 людей.
  • За даними попереднього розслідування, літак пошкодила російська ракета ППО. При цьому замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
  • У парламенті Азербайджану звинуватили Росію у збитті літака. Зокрема депутат Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що РФ має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що літак обстріляли з землі, і що Баку вимагає від Москви визнання провини, покарання винних і виплати компенсацій
  • 28 грудня президент РФ Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, проте не визнав провини Росії. У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони. Спочатку ж росіяни намагалися винуватити в катастрофі птахів, а також - шукали так званий "український слід". 
  • 29 грудня  Путін удруге зателефонував Алієву з приводу катастрофи. Подробиці розмови не наводилися. 
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