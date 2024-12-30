​Катастрофа літака AZAL: Казахстан передасть "чорні скриньки" на розшифровку в Бразилію

Бразилії – країна, яка є виробником авіалайнера.

Бортові самописці літака Azerbaijan Airlines, який розбився поблизу казахстанського міста Актау, передадуть на вивчення до Бразилії – країни, яка є виробником авіалайнера.

Про це повідомило Міністерство транспорту Казахстану.

"На підставі Чиказької конвенції, а також з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і проведених консультацій з авіаційними владами Азербайджану і Росії, Комісія з розслідування авіаційного інциденту вирішила спрямувати бортові самописці (чорних ящиків) до Центру розслідування і попередження авіаційних інцидентів Бразилії (CENIPA)", - йдеться в заяві.

Казахстанська сторона додає, що CENIPA має необхідні технічні можливості, оснащений відповідним обладнанням і сертифікованою лабораторією для їх зчитування.

Катастрофа літака AZAL