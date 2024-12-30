​Катастрофа літака AZAL: Казахстан передасть "чорні скриньки" на розшифровку в Бразилію

Бортові самописці літака Azerbaijan Airlines, який розбився поблизу казахстанського міста Актау, передадуть на вивчення до Бразилії – країни, яка є виробником авіалайнера.
Про це повідомило Міністерство транспорту Казахстану.
"На підставі Чиказької конвенції, а також з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і проведених консультацій з авіаційними владами Азербайджану і Росії, Комісія з розслідування авіаційного інциденту вирішила спрямувати бортові самописці (чорних ящиків) до Центру розслідування і попередження авіаційних інцидентів Бразилії (CENIPA)", - йдеться в заяві.
Казахстанська сторона додає, що CENIPA має необхідні технічні можливості, оснащений відповідним обладнанням і сертифікованою лабораторією для їх зчитування.
Катастрофа літака AZAL
- Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до Грозного, розбився поблизу казахстанського Актау вранці 25 грудня. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи загинули 38 людей.
- За даними попереднього розслідування, літак пошкодила російська ракета ППО. При цьому замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
- У парламенті Азербайджану звинуватили Росію у збитті літака. Зокрема депутат Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що РФ має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що літак обстріляли з землі, і що Баку вимагає від Москви визнання провини, покарання винних і виплати компенсацій.
- 28 грудня президент РФ Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, проте не визнав провини Росії. У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони. Спочатку ж росіяни намагалися винуватити в катастрофі птахів, а також - шукали так званий "український слід".
- 29 грудня Путін удруге зателефонував Алієву з приводу катастрофи. Подробиці розмови не наводилися.