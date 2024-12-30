​Росія тримає в Чорному морі один носій "Калібрів", ракети відсутні

У Середземному морі знаходяться вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр".

Станом на 6:00 ранку понеділка Росія тримає в Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

А в Середземному морі - вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 6 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор.