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Двоє людей дістали поранень унаслідок артобстрілу росіянами села на Харківщині

Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Двоє людей дістали поранень унаслідок артобстрілу росіянами села на Харківщині
Харківщина, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: Харківська ОВА

Росіяни обстріляли з артилерії селище Загризове Борівської громади Ізюмського району.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. 

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). 

"За даними слідства, 29 грудня близько 3:00 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл с. Загризове Борівської СТГ Ізюмського району. Отримали поранення двоє мирних мешканців: 63-річний чоловік та жінка 65 років. Постраждалих доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні. 

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння. 

Прокурори та слідчі поліції вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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