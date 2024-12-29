Двоє людей дістали поранень унаслідок артобстрілу росіянами села на Харківщині

Росіяни обстріляли з артилерії селище Загризове Борівської громади Ізюмського району.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 29 грудня близько 3:00 збройні сили рф здійснили артилерійський обстріл с. Загризове Борівської СТГ Ізюмського району. Отримали поранення двоє мирних мешканців: 63-річний чоловік та жінка 65 років. Постраждалих доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.

Прокурори та слідчі поліції вживають необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.