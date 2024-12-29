Вогонь поплавив також обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ.

На тимчасово окупованій Донеччині знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", релейні шафи окупантів у Ярославській області та обладнання для стільникового зв’язку.

Про це інформує ГУР МОУ.

"На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку “фєнікс”, який використовують російські загарбники", — інформують у розвідці.

Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області.

"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється", — підкреслюють в ГУР.