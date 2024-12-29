Сексуальне насильство як зброя Росії у війні проти України
Сексуальне насильство як зброя Росії у війні проти України
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
«100 років самотності»: метафорична історія людства
«100 років самотності»: метафорична історія людства
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: на окупованій Донеччині згоріли телекомунікаційне обладнання росіян та релейні шафи

Вогонь поплавив також обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ.

ГУР: на окупованій Донеччині згоріли телекомунікаційне обладнання росіян та релейні шафи
Фото: скріншот

На тимчасово окупованій Донеччині знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", релейні шафи окупантів у Ярославській області та обладнання для стільникового зв’язку.

Про це інформує ГУР МОУ.

"На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку “фєнікс”, який використовують російські загарбники", — інформують у розвідці.  

Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ, а ще ― зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області.  

"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії ― важливий процес, який не припиняється", — підкреслюють в ГУР. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies