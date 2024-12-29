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Рятувальники потрапили під повторний обстріл у Донецькій області

Через повторний обстріл ліквідацію наслідків попередньої атаки довелося призупинити.

Рятувальники потрапили під повторний обстріл у Донецькій області
Фото: ДСНС України

На Донеччині рятувальники потрапили під повторний обстріл російських окупантів під час ліквідації пожежі у приватному секторі Покровська.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Напередодні російські окупанти обстріляли приватний сектор міста, поціливши у житловий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа. Рятувальники локалізували займання на площі 120 кв. м", — ідеться у повідомленні.

Через повторний обстріл РФ та загрозу життю особового складу, ліквідацію пожежі довелося призупинити. Обійшлося без постраждалих.

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