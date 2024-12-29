Рятувальники потрапили під повторний обстріл у Донецькій області

На Донеччині рятувальники потрапили під повторний обстріл російських окупантів під час ліквідації пожежі у приватному секторі Покровська.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Напередодні російські окупанти обстріляли приватний сектор міста, поціливши у житловий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа. Рятувальники локалізували займання на площі 120 кв. м", — ідеться у повідомленні.
Через повторний обстріл РФ та загрозу життю особового складу, ліквідацію пожежі довелося призупинити. Обійшлося без постраждалих.