Рятувальники потрапили під повторний обстріл у Донецькій області

На Донеччині рятувальники потрапили під повторний обстріл російських окупантів під час ліквідації пожежі у приватному секторі Покровська.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Напередодні російські окупанти обстріляли приватний сектор міста, поціливши у житловий будинок. Внаслідок влучання виникла пожежа. Рятувальники локалізували займання на площі 120 кв. м", — ідеться у повідомленні.

Через повторний обстріл РФ та загрозу життю особового складу, ліквідацію пожежі довелося призупинити. Обійшлося без постраждалих.