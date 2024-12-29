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За тиждень Росія втратила понад 11 800 військових

Також ЗСУ знищили понад 1130 одиниць ворожої техніки.

За тиждень Росія втратила понад 11 800 військових
Фото: надано автором

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 11830 російських окупантів та 1131 одиницю ворожої військової техніки та озброєння.

Про це повідомляє Олександр Павлюк.

За тиждень з 22 по 29 грудня 2024 року втрати противника склали близько 11830 осіб особового складу. Також ворог втратив і техніку з озброєнням.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ: 

  • 47 танків
  • 111 бойових броньованих машин
  • 166 артилерійських систем
  • 2 установки ППО
  • 438 одиниць автотехніки
  • 8 одиниць спецтехніки

Також наші захисники знищили щонайменше 56 ворожих ракет та 303 БпЛА ОТР.

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