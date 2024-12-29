За тиждень Росія втратила понад 11 800 військових

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували 11830 російських окупантів та 1131 одиницю ворожої військової техніки та озброєння.
Про це повідомляє Олександр Павлюк.
За тиждень з 22 по 29 грудня 2024 року втрати противника склали близько 11830 осіб особового складу. Також ворог втратив і техніку з озброєнням.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 47 танків
- 111 бойових броньованих машин
- 166 артилерійських систем
- 2 установки ППО
- 438 одиниць автотехніки
- 8 одиниць спецтехніки
Також наші захисники знищили щонайменше 56 ворожих ракет та 303 БпЛА ОТР.
- За добу Сили оборони ліквідували 1730 російських військових, 5 танків та понад 40 артсистем ворога.