Генштаб: складною ситуація залишається на Покровському напрямку — понад пів сотні боєзітнень за добу

Розпочалась 1040 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулось 158 бойових зіткнень.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням шести ракет. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 150 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2181 дронів-камікадзе.

Минулої доби противник авіаційних ударів не завдавав.

Два удари по складах пально-мастильних матеріалів, два - по районах зосередження особового складу, один - по пункту управління БпЛА противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж, уражено дві інші важливі цілі ворога.

На Харківському напрямку минулої доби відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Глушківки та Лозової.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 21. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 14 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Ступочок та Часового Яру.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Найгарячіше вчора було на Покровському напрямку, 54 атаки відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Зелене Поле, Калинове, Успенівка, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Петропавлівка, Українка, Курахове та Дачне, окупанти 22 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Загарбники 15 разів атакували в районах населених пунктів Костянтинопільське, Велика Новосілка, Времівка та Янтарне на Времівському напрямку.

Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Курський напрямок: один ракетний удар із застосуванням шести ракет, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів по наших позиціях та населених пунктах завдали росіяни. Відбулося дев’ять бойових зіткнень.

На Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів.