На Херсонщині через російські обстріли поранень зазнали 13 людей, серед них діти

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 37 населених пунктів та облсаний центр Херсонської області. Внаслідок ударів армії РФ постраждали 13 ивільних, серед них 2 дитини.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під обстрілами опинилися: Берислав, Антонівка, Саблуківка, Садове, Новоберислав, Томина Балка, Золота Балка, Інгулець, Гаврилівка, Понятівка, Білозерка, Станіслав, Бургунка, Велетенське, Веселе, Червоний Маяк, Іванівка, Інженерне, Кізомис, Монастирське, Молодіжне, Микільське, Миколаївка, Милове, Зеленівка, Тягинка, Токарівка, Ольгівка, Одрадокам'янка, Новорайськ, Львове, Приозерне, Придніпровське, Янтарне, Новоолександрівка, Зміївка, Нововоронцовка та місто Херсон.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі", — зазначає Прокудін.

Через російську агресію 13 людей дістали поранення, з них — 2 дитини.