Протягом дня росіяни здійснили 65 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 65 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 239 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Хотінська громада: ворог бив з гранатометів обстріл (14 вибухів), артилерії (18 вибухів), мінометів (27 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів), мінометні обстріли (34 вибухи), атаку FPV-дронів (3 вибухи).
Великописарівська громада: завдано атаки FPV-дронами (8 вибухів), артилерійський обстріл (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).
Шалигинська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (4 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів).
Середино-Будська громада: відбулися атаки FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів), гранатометний обстріл (30 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль.
Есманьська громада: здійснено атаки FPV-дронами (2 вибухи), артилерійські обстріли (31 вибух).
Путивльська громада: були атаки FPV-дронами (2 вибухи).
Миропільська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (23 вибухи).