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Протягом дня росіяни здійснили 65 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Протягом дня росіяни здійснили 65 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом дня росіяни здійснили 65 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 239 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Хотінська громада: ворог бив з гранатометів обстріл (14 вибухів), артилерії (18 вибухів), мінометів (27 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (9 вибухів), мінометні обстріли (34 вибухи), атаку FPV-дронів (3 вибухи).

Великописарівська громада: завдано атаки FPV-дронами (8 вибухів), артилерійський обстріл (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (4 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів).

Середино-Будська громада: відбулися атаки FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (7 вибухів), гранатометний обстріл (30 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено легковий автомобіль.

Есманьська громада: здійснено атаки FPV-дронами (2 вибухи), артилерійські обстріли (31 вибух).

Путивльська громада: були атаки FPV-дронами (2 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано атаки FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (23 вибухи).

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