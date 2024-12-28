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Окупаційна армія РФ продовжує атакувати житлові квартали Білозерки на Херсонщині

У селищі – ще один поранений.

Окупаційна армія РФ продовжує атакувати житлові квартали Білозерки на Херсонщині
наслідки одного з російських обстрілів Білозерки (Херсонщина)
Фото: Херсонська ОВА

Російська окупаційна армія продовжила 28 грудня бити по Білозерці на Херсонщині. 

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Під ворожими ударами опинилися житлові квартали. Внаслідок нового обстрілу постраждав 49-річний житель. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення потилиці. 

Чоловіка забрали до лікарні.

  • Удень 28 грудня очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив про вісьмох потерпілих унаслідок ворожих обстрілів. Серед них були діти.
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