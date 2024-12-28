Окупаційна армія РФ продовжує атакувати житлові квартали Білозерки на Херсонщині

Російська окупаційна армія продовжила 28 грудня бити по Білозерці на Херсонщині.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Під ворожими ударами опинилися житлові квартали. Внаслідок нового обстрілу постраждав 49-річний житель. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення потилиці.
Чоловіка забрали до лікарні.
- Удень 28 грудня очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив про вісьмох потерпілих унаслідок ворожих обстрілів. Серед них були діти.