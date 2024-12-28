МЗС України про погрози Фіцо: він фактично стає на один бік із Путіним

Міністерство закордонних справ України прокоментували погрози премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання Україні електроенергії.

Як ідеться на сайті МЗС, постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні «не є благодійністю: Україна платить за нього Словаччині немалі гроші».

Міністерство нагадало, що наша держава завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, але наразі повинна її інколи імпортувати, оскільки Росія окупувала Запорізьку АЕС і завдає постійно ударів по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктах генерації та розподільчим мережам.

«Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла. На спільну роботу з Путіним вказує і фактичне зізнання Роберта Фіцо у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності європейських країн від Росії», - заявило МЗС України.

Відомство висловило переконання, що в інтересах словацького народу уряд Словаччини «мав би працювати із сусідами та всією Європою заради диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема вже зараз домовлятися про постачання газу зі США, а не сподіватися на продовження залежності від Росії та політики витіснення американських та інших енергоресурсів з Європи».

Міністерство також нагадало, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку і повинна дотримуватися спільних європейських правил.

«Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень», - наголосило МЗС.