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МЗС України про погрози Фіцо: він фактично стає на один бік із Путіним

Міністерство закликало Єврокомісію з ENTSO-E відреагувати на "словацькі погрози свавільних рішень".

МЗС України про погрози Фіцо: він фактично стає на один бік із Путіним
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України прокоментували погрози премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити постачання Україні електроенергії.

Як ідеться на сайті МЗС, постачання Словаччиною критичних обсягів електроенергії Україні «не є благодійністю: Україна платить за нього Словаччині немалі гроші». 

Міністерство нагадало, що наша держава завжди була самодостатньою у виробництві електроенергії, але наразі повинна її інколи імпортувати, оскільки Росія окупувала Запорізьку АЕС і завдає постійно ударів по цивільній інфраструктурі, енергосистемі, обʼєктах генерації та розподільчим мережам.

«Безглуздими погрозами відключити Україні електроенергію, яку вона купує, а не отримує в подарунок, премʼєр-міністр Роберт Фіцо фактично стає на один бік із російським диктатором. Нині це єдині два діячі в світі, які погрожують залишити українців взимку без світла. На спільну роботу з Путіним вказує і фактичне зізнання Роберта Фіцо у прагненні витіснити американські та інші енергоносії з європейського ринку в інтересах збереження залежності європейських країн від Росії», - заявило МЗС України.

Відомство висловило переконання, що в інтересах словацького народу уряд Словаччини «мав би працювати із сусідами та всією Європою заради диверсифікації постачання енергоресурсів, зокрема вже зараз домовлятися про постачання газу зі США, а не сподіватися на продовження залежності від Росії та політики витіснення американських та інших енергоресурсів з Європи».

Міністерство також нагадало, що Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку і повинна дотримуватися спільних європейських правил. 

«Закликаємо Європейську Комісію у взаємодії з ENTSO-E відреагувати на словацькі погрози свавільних рішень», - наголосило МЗС.

  • Днями видання Bloomberg навело заяву очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо, у якій він погрожує Україні у разі припинення транзиту російського газу.
  • Нині Володимир Зеленський заявив, що, схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів свого народу.
  • Раніше глава словацького уряду їздив до Москви і провів переговори з Путіним через те, що Україна припиняє транзит газу. із 1 січня 2025 року.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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