Зеленський пообіцяв президенту Азербайжану підтримку у розслідуванні авіакатастрофи

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із очільником Азербайджану Ільхамом Алієвим і висловив співчуття йому та азербайджанському народові у зв’язку з жахливою катастрофою рейсу J2-8243 «Азербайджанських авіаліній».

"Ми відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака", – зазначив президент України.

Він додав, що зараз ключовим пріоритетом є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді.

"Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО", – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна підтримає Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликає інші країни також надати допомогу.

Також Україна та Азербайжан домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.