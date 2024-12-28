Зеленський пообіцяв президенту Азербайжану підтримку у розслідуванні авіакатастрофи

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із очільником Азербайджану Ільхамом Алієвим і висловив співчуття йому та азербайджанському народові у зв’язку з жахливою катастрофою рейсу J2-8243 «Азербайджанських авіаліній».
"Ми відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака", – зазначив президент України.
Він додав, що зараз ключовим пріоритетом є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді.
"Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО", – наголосив Зеленський.
За його словами, Україна підтримає Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликає інші країни також надати допомогу.
Також Україна та Азербайжан домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.
- Раніше про те, що імовірно літак "Азербайжанських авіаліній" збила російська ППО, розповів радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.
- 25 грудня у Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. За попередніми даними, на борту літака, що розбився в Казахстані, знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу.
- Згодом в українському ЦПД заявили, що це росіяни пошкодили літак із зенітного ракетного комплексу.
- За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.