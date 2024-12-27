Зеленський висловив співчуття у зв'язку з катастрофою літака Azerbaijan Airlines

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття азербайджанському народові та президенту Ільхаму Алієву через катастрофу літака Azerbaijan Airlines.

Про це Володимир Зеленський написав у мережі X.

"З’являється дедалі більше подробиць жахливої катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній". Мої співчуття Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові. Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що фото- та відеоматеріали з місця авіакатастрофи свідчать про причетність Росії до трагедії. І, якщо Росія й надалі поширюватиме брехню, як це було у випадку зі збиттям MH17, "необхідно буде консолідувати міжнародний тиск на Москву, щоб встановити правду та притягнути винних до відповідальності".