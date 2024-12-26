Київрада передала трьом бригадам майже 60 систем РЕБ

Мер Києва Віталій Кличко передав трьом бригадам на передову майже 60 систем РЕБ різних видів. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні від громади Києва передали на фронт бійцям чергову партію необхідної допомоги - 58 систем РЕБ. По 22 нових системи РЕБ «Апостол» (6-канальних) отримали військові 27-ої Печерської бригади та 25-ої бригади імені князя Аскольда Національної гвардії України. 14 спеціалізованих танкових багатоканальних РЕБів «Морок 5» передали бійцям 5-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ», - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що РЕБи дозволяють ефективно протидіяти агресору та рятують життя наших захисників.

«Завдяки таким системам можна виявляти та гасити радіо-, мобільний чи супутниковий зв’язок. Виводити з ладу електроніку, супутникову навігацію ворога. Та дезорієнтувати у просторі, змінивши координати на хибні», - наголосив він.

Також Кличко повідомив, що від початку року 27 та 25 бригади НГУ отримали на оснащення по 30 млн грн з бюджету столиці.

«Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим військовим, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти», - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що загальна сума допомоги, яку столична громада спрямувала у 2024 році на підтримку Сил оборони, становить майже 10 мільярдів гривень. Це найбільше серед усіх регіонів України.