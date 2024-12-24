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Президент Анголи прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну

Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами.

Президент Анголи прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну
президент Анголи
Фото: EPA/UPG

Президент Анголи прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. 

“Поспілкувався з Президентом Анголи Жуау Лоренсу. Подякував колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Єдність і підтримка з боку Африки важливі для відновлення миру”, – написав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Анголою за багатьма напрямами: продовольча безпека, логістика, сільське господарство, створення зернових хабів та гуманітарне розмінування. 

Також йде підготовка до призначення посла України в Анголі.

“Буду радий бачити Жуау Лоренсу в Україні, співрозмовник прийняв моє запрошення. Наші команди працюватимуть над можливістю такого візиту”, – повідомив Зеленський.

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