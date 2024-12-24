Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Глава держави привітав їх із прийдешніми святами – Різдвом Христовим і Ханукою.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

Під час зустрічі президент подякував капеланам, які підтримують захисників і захисниць на фронті. Він також висловив сподівання, що військове капеланство й надалі розвиватиметься.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія намагається використовувати церкву для впливу на українців, які виїхали за кордон, отже роль Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій важлива для адвокації України у світі.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній запевнив, що представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій доносять правду про Україну за кордоном і борються з російською пропагандою.

В свою чергу, глава УГКЦ Святослав відзначив, що українські дипломатичні установи та релігійні організації мають разом підтримувати українців, які тимчасово перебувають за кордоном.

Крім того, президент Українського Біблійного товариства Григорій Комендант, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк та старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок наголосили, що участь релігійних організацій є важливою для відстоювання інтересів України за кордоном.

У зустрічі взяли участь: єпископ-ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій (Кривицький), президент Української уніонної конференції Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов, старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун, старший єпископ Української євангельської церкви Олександр Зайцев, голова Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов, єпископ Української лютеранської церкви Вʼячеслав Горпинчук, єпископ Німецької євангелічно-лютеранської церкви Павло Шварц, глава Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян, пастор Закарпатської реформатської церкви Петро Сегляник, заступник голови правління Об’єднання іудейських релігійних організацій України Євген Зіскінд та виконавчий директор Українського біблійного товариства Анатолій Райчинець.