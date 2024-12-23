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Суд продовжив тримання під вартою Гринкевича-молодшого на місяць

Суд зменшив розмір застави до 302 мільйонів гривень.

Суд продовжив тримання під вартою Гринкевича-молодшого на місяць
Роман Гринкевич у залі Печерського райсуду Києва, 22 січня 2024 року
Фото: Олександр Магула/Суспільне

У понеділок, 23 грудня, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу. Його триматимуть під вартою до 21 січня 2025 року.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на його адвоката.

Також, Роману Гринкевичу зменшили розмір застави до 302 мільйонів гривень.

До слова, Романа та Ігора Гринкевичів підозрюють у шахрайстві при постачанні одягу для ЗСУ та інших незаконних оборудках.

Ігорю Гринкевичу у листопаді Шевченківський суд Києва продовжив тримання під вартою до 24 січня і визначив йому заставу у 298 258 тисяч гривень.

  • Детально про обставини "справи Гринкевичів" – у матеріалі LB.ua "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".
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