Суд продовжив тримання під вартою Гринкевича-молодшого на місяць

Суд зменшив розмір застави до 302 мільйонів гривень.

Роман Гринкевич у залі Печерського райсуду Києва, 22 січня 2024 року

У понеділок, 23 грудня, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу. Його триматимуть під вартою до 21 січня 2025 року.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на його адвоката.

Також, Роману Гринкевичу зменшили розмір застави до 302 мільйонів гривень.

До слова, Романа та Ігора Гринкевичів підозрюють у шахрайстві при постачанні одягу для ЗСУ та інших незаконних оборудках.

Ігорю Гринкевичу у листопаді Шевченківський суд Києва продовжив тримання під вартою до 24 січня і визначив йому заставу у 298 258 тисяч гривень.