Суд продовжив тримання під вартою Гринкевича-молодшого на місяць

У понеділок, 23 грудня, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу. Його триматимуть під вартою до 21 січня 2025 року.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на його адвоката.
Також, Роману Гринкевичу зменшили розмір застави до 302 мільйонів гривень.
До слова, Романа та Ігора Гринкевичів підозрюють у шахрайстві при постачанні одягу для ЗСУ та інших незаконних оборудках.
Ігорю Гринкевичу у листопаді Шевченківський суд Києва продовжив тримання під вартою до 24 січня і визначив йому заставу у 298 258 тисяч гривень.
- Детально про обставини "справи Гринкевичів" – у матеріалі LB.ua "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів".