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Укренерго ​отримало від ЄІБ 86 млн євро на антидроновий захист підстанцій

Від початку повномасштабної війни, ЄІБ надав Укренерго кредитної підтримки на 136 мільйонів євро.

Укренерго ​отримало від ЄІБ 86 млн євро на антидроновий захист підстанцій
Ілюстративне фото
Фото: /mykyivregion.com.ua

Укренерго отримало 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії. 

"Ми дуже вдячні партнерам за продовження підтримки. В умовах російських атак на енергосистему, захист ключового обладнання наших підстанцій - критично необхідний. Ефективність вже реалізованих проектів була доведена, зокрема, під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні. Роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій нам вдасться захистити - тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів", - заявив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська зауважила, що інвестиція у 86 млн євро є важливим кроком до зміцнення енергетичної інфраструктури України в умовах постійних військових загроз. 

"Підтримуючи «Укренерго» у зведенні антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу. ЄІБ залишається надійним партнером України, разом із партнерами з ЄС, працюючи над відновленням і модернізацією критично важливої інфраструктури, зокрема - в енергетичному секторі, який є ключовим для забезпечення повсякденного життя, економічної стабільності та відновлення країни", - сказала вона

Загалом, від початку повномасштабної війни, ЄІБ надав Укренерго кредитної підтримки на 136 мільйонів євро.

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