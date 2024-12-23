Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного в Кізомисі Херсонської області

У понеділок, 23 грудня, російська армія атакувала з дрона село Кізомис Херсонської області. Унаслідок удару поранень зазнав цивільний.
Про це інформує Херсонська ОВА.
Орієнтовно о 13:15 російські війська атакували з БпЛА Кізомис на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив 65-річний чоловік.
Чоловік зазнав вибухової травми, уламкових поранень спини та ноги. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.
- Сьогодні близько 9:00 росіяни атакували з безпілотника Херсон. Постраждав 57-річний місцевий житель.