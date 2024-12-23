Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільного в Кізомисі Херсонської області

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У понеділок, 23 грудня, російська армія атакувала з дрона село Кізомис Херсонської області. Унаслідок удару поранень зазнав цивільний.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Орієнтовно о 13:15 російські війська атакували з БпЛА Кізомис на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив 65-річний чоловік.

Чоловік зазнав вибухової травми, уламкових поранень спини та ноги. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.