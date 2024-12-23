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​На Тернопільщині підлітки вкрали з церкви катафалк і поїхали кататися, але "заглохли" в полі

Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли.

​На Тернопільщині підлітки вкрали з церкви катафалк і поїхали кататися, але "заглохли" в полі

На Тернопільщині троє підлітків уночі вкрали із гаража церкви автомобіль "УАЗ 3303", який використовували як катафалк.

Про це повідомила поліція Тернопільської області.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Кременецького районного відділу поліції від церковного старости села Старий Олексинець. Вранці, прийшовши до храму, він побачив, що двері в гараж відчинені, а автомобіля немає.

Поліцейські встановили, що до гаража проникли, зламавши навісний замок. Невдовзі правоохоронці виявили автомобіль у несправному стані в полі за селом.

Викрадачами виявилися троє неповнолітніх місцевих жителів віком 15, 16 і 17 років. Раніше жоден із них не потрапляв у поле зору правоохоронців. Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли.

Уночі вони зірвали замок на гаражних дверях, знайшли ключі від автомобіля, завели його і поїхали. Проте далеко дістатися не змогли, оскільки машина заглохла.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб). За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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