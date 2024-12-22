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Росіяни скидають пастки "їжаки" на дорогах Херсонщини, щоб потім атакувати цивільні авто

Спершу водій пострапляє на пастку, а потім ворожий дрон атакує авто. 

Росіяни скидають пастки "їжаки" на дорогах Херсонщини, щоб потім атакувати цивільні авто
Фото: Роман Мрочко

Російські окупанти дистанційно розкидають на дорогах Херсонщини пастки-"їжаки", щоб потім атакувати цивільні авто.

Про це повідомляє очільник МВА Херсона Роман Мрочко.

"Під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою", — каже він.

У Херсонській МВА закликають водіїв бути пильними за кермом. І в разі наїзду на пастку, шукати більш безпечне місце для заміни колеса.

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