Росіяни скидають пастки "їжаки" на дорогах Херсонщини, щоб потім атакувати цивільні авто

Російські окупанти дистанційно розкидають на дорогах Херсонщини пастки-"їжаки", щоб потім атакувати цивільні авто.

Про це повідомляє очільник МВА Херсона Роман Мрочко.

"Під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою", — каже він.

У Херсонській МВА закликають водіїв бути пильними за кермом. І в разі наїзду на пастку, шукати більш безпечне місце для заміни колеса.