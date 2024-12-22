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Росіяни створюють нові пропагандистські осередки на тимчасово окупованих територіях України

Окупанти відкривають філіали виставки "Росія" на ТОТ. 

Росіяни створюють нові пропагандистські осередки на тимчасово окупованих територіях України
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни створюють нові пропагандистські центри для  промивання мізків жителям ТОТ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"За дорученням міжнародного злочинця владіміра путіна, ворог відкриває філіали виставки "росія" на ТОТ. Виставка слугує пропагандистським центром , яка маніпулює реальністю й покликана створити враження , що рф передова держава", — пише спротив. 

У ЦНС додають, що головна виставка була створена у москві напередодні "виборів". На неї організовано звозили людей з регіонів. Тепер Кремль масштабує досвід й відкриває кожен павільйон окремо.

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