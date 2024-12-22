Росіяни скинули вибухівку з дрона на Куп'янськ

Місто КУп'янськ Харківської області постійно перебуває під ворожим вогнем.

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Армія РФ у неділю вранці скинула боєприпас з безпілотника по цивільному населенню міста Куп’янськ.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ворожої атаки поранень зазнав цивільний 56-річний чоловік, який йшов по вулиці. Поранення призвели до ампутації кінцівок.

На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий терористичний акт окупантів.

Ввечері 16 грудня російська армія атакувала житловий район міста Купʼянськ Харківської області. Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна поранена.