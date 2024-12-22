Бюст Леніна в труну і сухарики до кави

В онлайн-архіві «Великі трансформації» , який оприлюднює матеріали експедицій кінця 1980-х – початку 1990-х років американського дослідника Вільяма Нолла і його колег, зафіксовано понад 500 усних інтерв’ю людей, які застали колективізацію, Голодомор або народилися одразу після. «Сімейний альбом із колективізацією» ми публікуємо історії, якими поділилися наші сучасники. Письменник Олесь Ільченко, комунікаційниця Марина Дадінова і журналістка Ірина Славінська розповіли, як у 1920–1930-х історія пройшлася по долях їхніх предків.

Фото: надано авторкою Олесь Ільченко

Олесь Ільченко, письменник:

— Ніч в українському селі, і не простому, а отому «найкращому селі» — славетній Керелівці, де виріс Тарас Шевченко. У тому селі були переважно три прізвища: Коваленки, Шевченки, Ільченки.

Жінка та її зовсім маленька дочка, виснажені, худі, зморені голодом, потай пробираються до схованки у клуні: там вони тримають свою останню їжу — сушку, переважно сушені вишні. Тільки вночі вони можуть трохи поїсти — так, щоб ніхто не побачив цього, особливо озброєний загін...

Уся їжа з цього села вже вивезена, відібрана в селян. Трупів померлих від голоду ніхто не ховає: мертві лежать уздовж доріг, біля своїх хат. Іноді прибуває «бригада», щоб вилами вантажити на гарбу деякі трупи. Тіла кудись вивозять. Ходять чутки про створену «комісію з розслідування причин голоду». Блюзнірство комуністів не знає меж.

Ця жінка, Марія, і її маленька донька Діана — мої бабуся й мама. Як ви розумієте, вони зуміли вижити під час сталінського геноциду українців, Голодомору.

Фото: надано авторкою Прадід Степан Коваленко

Фото: надано авторкою Прабабуся Устина Коваленко

Фото: надано авторкою Дід Захар Пилипович Ільченко з дружиною Марією Степанівною Коваленко і маленькою дочкою Діаною, 1931 рік.

Фото: надано авторкою Школярка Діана Ільченко, 1935 рік

Усі вони зуміли врятуватися під час «голодовки», як вони називали ту катастрофу.

Марина Дадінова, виконавча директорка BRAND UKRAINE:

— Це моя бабуся Фрося. Єфросинія Михайлівна.

Завжди казала: «Не здумайте називати дітей Фроськами!». А мені зараз дуже подобається це ім’я.

Фото: надано авторкою Марина Дадінова

Для проєкту Вільяма Нолла «Великі трансформації» і Центру дослідження усної історії та культури ділюсь її історією, щоб додати у строкату ковдру нашої пам’яті про насильницьке перетворення української селянської культури в паралельну радянську на тлі жорстокої колективізації.

Моя бабуся залишилася сиротою в ранньому підлітковому віці. Разом з трьома сестрами. Батько загинув, мати померла від правця: впала з дерева, коли збирала абрикоси, загнала якусь гілочку під шкіру — і померла. Тепер ви можете уявити, звідки в мене готовність до войовничих інтервенцій заради вакцинації.

Війну бабуся пережила в селі на березі Дністра в Одеській області. Наприкінці війни вона вийшла заміж за росіянина-військового і поїхала в далекий Сибір (ненадовго). А її сестрам як сиротам видали після війни «будинок колишнього куркуля». Бабуся казала, що нібито попереднього власника будинку вбили в тому ж будинку.

Фото: надано авторкою Єфросинія Михайлівна

Попри пропаганду того, які жахливі люди ці ненажерливі та надзвичайно, надмірно багаті куркулі, бабуся та її сестри згадували, що хата була без деревʼяної підлоги, просто глина. І весь «куркульський слід» полягав у тому, що біля будинку був старий великий сарай, де тримали худобу, щоб годувати сім’ю, а також невеличкий сад з плодовими деревами.

Коли на початку 1950-х після смерті чоловіка бабуся з дітьми повернулася в Україну і вже допомагала з ремонтом будинку сестрам, на горищі знайшла якісь «червоні, напевно, царські» карбованці. Казала, що ще довго всі діти на вулиці гралися цими папірцями.

А потім радянська влада запровадила дуже високий податок на кожне плодове дерево. Податок був таким високим, що сестри не мали з чого його платити. Пам’ятаю, як бабуся Катя, рідна сестра моєї бабусі Фросі, розказувала, як довелося просто взяти сокиру і зрубати потроху весь цей сад, щоб не платити.

Звісно, в житті бабусі був колгосп, навіть депутатство в сільраді (беззмістовна діяльність і «високий статус», а ще — безплатна передплата журналу «Депутат», якого, за словами моєї мами, ніхто ніколи не читав — і він одразу з поштової скриньки йшов на господарські потреби).

Померла бабуся Фрося у 2001-му. І попросила поховати її з бюстом Леніна (такий фарфоровий декор з портретом вождя, що роками припадав пилом у шафі зі скляними дверцятами). Але в 1991-му вона проголосувала за незалежність України, «бо завжди добре хазяйнувати самим».

Незбагненно. Але така наша правда й історія. Ми носимо-носимо ці історії в собі, рідко виносимо їх за межі розмов за столом вдома. Я впевнена, що всі ці історії з нашого колективного несвідомого — це та строката ковдра, в яку ми кутаємось, коли нам холодно, погано, не знаємо, куди йти, або просто хочемо на ручки. Про це варто говорити частіше.

— Я дивлюся на старі родинні фото й думаю, як добре видно на них рубіж — шрам 1930-х. Як ошатні міщанські одежинки перетворюються на низько опущені хустки й згаслі втомлені погляди, почорнілі обличчя.

Фото: pen.org.ua Ірина Славінська

У нашій родині зафіксовані спогади про голоди. Про 1940-ві бабуся згадувала Чернігівщину й хліб з мелених жолудів. Про 1930-ті в сімейних переказах фігурує чудом знайдене на Приазов'ї зерно, яке вигодувало всю родину.

Ця травма зшиває Північ і Південь, різні людські досвіди. Звідти моя звичка дотепер не викидати хліб — усе, що залишається нез'їденим, іде на сухарики до сніданків. Так, тепер є простір споживати це більш естетськи-гедоністично — до кави чи зі смачним сиром (особливо зручно під час блекаутів, бо це ніби постійно готова до вживання їжа). Проте така нова барва не змінює факту витоків — травматичного, витісненого, але присутнього у свідомості спогаду про те, що може бути голодно. Водночас сьогодні я свідома й сюжету про стійкість: ми нащадки тих, хто вижив і вберіг своїх.