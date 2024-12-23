На Київщині працювала ППО, уламки збитих цілей пошкодили лінію електромереж

Уночі у Київській області працювала протиповітряна оборона. Через падіння уламків ворожих дронів пошкоджена лінія електромереж, приватні будинки, гараж та автомобілі.

Як повідомили у Київській ОВА, у області є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено лінію електромереж. Електропостачання вже відновлено.

В іншому районі пошкоджено 4 приватні будинки, гараж та 3 автомобілі. В будинках вибиті вікна, посічені двері та фасади, пошкоджені покрівлі.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.