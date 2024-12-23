Журналіст Бутусов: у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську знищено штаб 155-ї бригади морпіхів
Журналіст Бутусов: у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську знищено штаб 155-ї бригади морпіхів
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Бюст Леніна в труну і сухарики до кави
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Катар погрожує “зупинити” продаж газу в ЄС, якщо його оштрафують згідно із законом про належну обачність
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі одноголосним рішенням суддів
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
NYT: Іран перебуває у повномасштабній енергетичній кризі, виробництво майже зупинилося
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
Рекордні цифри: за добу кордон перетнули 150 тисяч українців, — ДПСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

У РФ згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів

Пожежа спалахнула на території економічної зони "Алабуґа".

У РФ згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів
Фото: скрін відео

У Росії згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів.

Про це повідомили у ГУР.

"На території економічної зони “алабуґа” на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу “Shahed-136”, які агресор застосовує для ударів по Україні", – йдеться у повідомленні. 

У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць “Shahed-136”. Згоріло все. 

Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора  оцінюються у 16 мільйонів доларів. 

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії.  ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", – додали у розвідці. 

  • В листопаді розслідування видання Associated Press показало, що на заводі в російській особливій економічній зоні «Алабуга» почали випускати термобаричні дрони разом із приманками. Там щодня збирають 10 озброєних БПЛА і 40 дронів-пустушок, які набиті ганчірками або пінопластом.
  • Навесні ЗМІ писали про те, що фахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували завод з виробництва ударних БпЛА у Татарстані.
  • А восени видання АР провело розслідування і виявило, що росіяни використовують працю молодих африканок на виборництві "Шахедів" у "Алабузі". 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies