У РФ згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів

У Росії згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів.
Про це повідомили у ГУР.
"На території економічної зони “алабуґа” на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу “Shahed-136”, які агресор застосовує для ударів по Україні", – йдеться у повідомленні.
У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць “Shahed-136”. Згоріло все.
Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів.
"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", – додали у розвідці.
- В листопаді розслідування видання Associated Press показало, що на заводі в російській особливій економічній зоні «Алабуга» почали випускати термобаричні дрони разом із приманками. Там щодня збирають 10 озброєних БПЛА і 40 дронів-пустушок, які набиті ганчірками або пінопластом.
- Навесні ЗМІ писали про те, що фахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували завод з виробництва ударних БпЛА у Татарстані.
- А восени видання АР провело розслідування і виявило, що росіяни використовують працю молодих африканок на виборництві "Шахедів" у "Алабузі".