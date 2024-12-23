У РФ згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів

У Росії згорів склад із деталями до "шахедів" на $16 мільйонів.

Про це повідомили у ГУР.

"На території економічної зони “алабуґа” на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу “Shahed-136”, які агресор застосовує для ударів по Україні", – йдеться у повідомленні.

У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць “Shahed-136”. Згоріло все.

Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", – додали у розвідці.